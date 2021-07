Haiti: omicidio presidente Moise, Usa invieranno agenti Fbi e Sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno agenti del Federal bureau of investigation (Fbi) e del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) per coadiuvare le autorità di Haiti nelle indagini sull’omicidio del presidente Jouvenel Moise. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "In risposta alla richiesta del governo haitiano per la sicurezza e l'assistenza investigativa, invieremo alti funzionari dell'Fbi e del Dhs a Port Au Prince, il prima possibile", ha affermato la portavoce del presidente Joe Biden. Il capo dello Stato haitiano è stato assassinato il 7 luglio nella propria abitazione privata da un commando ritenuto "altamente specializzato" dalle autorità haitiane. La polizia ha detto trattarsi di 26 cittadini colombiani e due statunitensi di origini haitiane.(Nys)