Usa-Cile: Biden nomina Meehan come nuovo ambasciatore a Santiago

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto Bernadette M. Meehan come nuovo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Repubblica del Cile. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Meehan è attualmente vicepresidente esecutivo dei programmi globali per la Fondazione Obama, dove in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore esecutivo dei programmi internazionali. Prima di entrare a far parte della Fondazione, è stata per oltre un decennio un funzionario del servizio estero di carriera. Durante il suo periodo con il dipartimento di Stato, ha lavorato in più posizioni presso il Consiglio di sicurezza nazionale. Tra i suoi altri incarichi, Meehan è stata assistente speciale del segretario di Stato, Hillary Clinton.(Nys)