Usa: dipartimento di Stato, Russia continua repressione minoranze religiose

- Gli Stati Uniti esprimono profonda preoccupazione per la decisione di un tribunale russo di sostenere la designazione del ramo regionale del Falun Gong di Khakassia come "estremista" e di "criminalizzare la pratica pacifica delle loro convinzioni spirituali". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in riferimento ad una disciplina spirituale cinese diffusa tra alcune popolazioni asiatiche. Le autorità russe "molestano, multano e imprigionano i praticanti del Falun Gong per atti semplici come meditare e possedere testi spirituali", si legge nella relativa nota ufficiale. "Esortiamo il governo russo a porre fine alla sua pratica di abusare della designazione 'estremista' come modo per limitare i diritti umani e le libertà fondamentali. Continuiamo a chiedere alla Russia di rispettare il diritto alla libertà di religione o di credo per tutti, compresi i praticanti del Falun Gong e i membri di altri gruppi di minoranze religiose in Russia che cercano semplicemente di esercitare il loro credo in modo pacifico", conclude Price.(Nys)