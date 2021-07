Afghanistan: Austin, necessaria pressione internazionale per soluzione politica negoziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza in Afghanistan richiede una ulteriore pressione internazionale per un accordo politico negoziato e per dare al popolo afghano il governo che merita. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, in riferimento al ritiro statunitense in corso dal paese centrasiatico. "L'intero mondo può aiutare" a risolvere la crisi in Afghanistan, favorendo un accordo tra i talebani e il governo di Kabul. Le affermazioni del capo del Pentagono arrivano dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato che la missione statunitense in Afghanistan si concluderà entro il 31 agosto. "Non siamo andati in Afghanistan per costruire una nazione", ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca, sottolineando che "i leader afghani devono unirsi e guidare verso un futuro". "Non manderò un'altra generazione di statunitensi in guerra in Afghanistan senza alcuna ragionevole aspettativa di ottenere un risultato diverso", ha proseguito Biden, dopo aver ricevuto un aggiornamento dalla sua squadra della sicurezza nazionale sul deterioramento della situazione della sicurezza sul campo. "L'attuale situazione della sicurezza conferma semplicemente che un solo anno in più di combattimenti in Afghanistan non è una soluzione, ma una ricetta per essere lì a tempo indeterminato", ha concluso.(Nys)