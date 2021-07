Business news: Eurowings collegherà direttamente Duesseldorf a Ekaterinburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost tedesca Eurowings aprirà in futuro un collegamento diretto tra Duesseldorf a Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, con un volo a settimana di andata e ritorno. È quanto comunicato dalla Camera di commercio estero russo-tedesca, evidenziando che si tratta del primo collegamento diretto tra la Germania e gli Urali, “uno dei poli industriali della Russia” in sette anni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Eurowings è parte del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca. In precedenza, tale azienda aveva annunciato che Eurowings volerà due volte a settimana da Duesseldorf a Krasnodar, nel sud della Russia. La nuova offerta per gli Urali si rivolge non solo ai turisti, ma anche e principalmente ai viaggiatori d'affari. Secondo l'amministratore delegato della Camera del commercio estero russo-tedesca, Matthias Schepp, il fatto che Lufthansa stia espandendo le sue rotte in Russia riflette “la crescente importanza” di questo Paese per “molte aziende tedesche”. (Geb)