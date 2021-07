Usa: Biden firma ordine esecutivo a favore della concorrenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo a favore della concorrenza economica negli Stati Uniti, definita dall’inquilino della Casa Bianca come il fattore “che ha reso ricca l'America". Biden si è espresso in questi termini all’atto della firma, sottolineando che le pratiche anticoncorrenziali hanno arrecato danni al tessuto economico e fatto aumentare i prezzi. Nel corso del suo intervento, il presidente Usa ha osservato che “il capitalismo senza la concorrenza non è capitalismo, è sfruttamento". La misura prevede anche un aumento dei salari dei lavoratori e la protezione dei consumatori.(Nys)