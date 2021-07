Usa: crollo condominio in Florida, sale a 78 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime del crollo che ha coinvolto il 24 giugno scorso un condominio a Surfside, in Florida, è salito a 78 unità. Lo ha annunciato il sindaco di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, precisando che restano ancora 62 persone nel novero dei dispersi. "E' un numero sconvolgente che ci colpisce tutti molto, molto profondamente", ha affermato la prima cittadina. Mercoledì 7 luglio le squadre di soccorritori hanno interrotto le operazioni di ricerca dei sopravvissuti tra le macerie, essendo giunti alla conclusione che ormai è impossibile trovare qualcuno ancora in vita sotto i detriti. “Sulla base dei fatti, non ci sono possibilità di sopravvivenza", ha detto alle famiglie dei dispersi Ray Jadallah, assistente capo del Miami-Dade Fire Rescue. Jadallah sottolineato che le squadre di ricerca della Fema (l’agenzia federale per la gestione dell’emergenze) e i gruppi di sostegno inviati da Israele hanno condiviso la decisione di passare dalle operazioni di ricerca a quelle di recupero.(Nys)