Libia: 4 feriti in esplosione granata in un quartiere di Bengasi

- Quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di una granata nel quartiere di Sidi Hussein, nella città libica di Bengasi. Lo riferisce l'ospedale locale di Al Jalaa in un messaggio su Facebook. La struttura sanitaria ha spiegato che tre dei feriti hanno ricevuto i primi soccorsi necessari e sono stati dimessi, mentre il quarto è rimasto in uno dei reparti dell'ospedale per ulteriori cure. Le autorità ufficiali non hanno ancora rivelato alcuna informazione sull'incidente. La città di Bengasi è controllata dalle forze fedeli a Khalifa Haftar. (Lit)