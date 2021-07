© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Atac deve lavorare in partnership con altri soggetti industriali, come Ferrovie dello Stato, Cotral e Astral. Ci sarà la sinergia di Ama con Acea". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della partecipazione alla Festa dell'Unità alla Città dell'Altra Economia a Testaccio.(Rer)