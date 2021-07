Cile: Covid, rilevati dieci nuovi casi della variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno reso noto oggi il rilevamento di dieci nuovi casi della variante Delta del nuovo coronavirus nel Paese. Si tratta di viaggiatori che hanno fatto ritorno in Cile tra il 30 giugno ed il 3 luglio provenienti da Messico, Spagna, Stati Uniti e Brasile. Tutte queste persone erano risultate negative al test effettuato al loro arrivo all'aeroporto di Santiago ed hanno sviluppato l'infezione nel periodo di isolamento di 14 giorni realizzato in apposite residenze sanitarie. Con quelli di oggi in totale sono 13 i casi di variante Delta identificati dalle autorità sanitarie, che in un comunicato hanno rivolto un appello a tutte le persone di ritorno da viaggi all'estero a rispettare le misure sanitarie. "Rivolgiamo un appello speciale a tutte le persone a rispettare le misure di isolamento decretate con l'obiettivo di evitare la propagazione della variante Delta nel Paese", recita il comunicato. (segue) (Abu)