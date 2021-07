Cile: Covid, rilevati dieci nuovi casi della variante Delta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio dei dieci nuovi casi arriva lo stesso giorno in cui le autorità del Cile hanno reso noto di aver imputato il "paziente zero" che ha introdotto la variante Delta nel Paese per non aver rispettato le misure di quarantena obbligatorie. L'imputazione è per aver infranto l'articolo 318 del codice penale che castiga "chi mette in pericolo la salute pubblica in tempo di catastrofe o epidemia". Si tratta, riferisce il quotidiano "La Tercera", di una donna che ha fatto ritorno in Cile dagli Stati Uniti ed avrebbe assistito al funerale di sua madre nonostante l'obbligo di quarantena di dieci giorni. La donna, al suo arrivo all'aeroporto di Santiago, il 4 giugno, si era sottoposta ad un tampone che aveva dato esito negativo, e ha sviluppato in seguito l'infezione. L'accusata avrebbe ripetutamente violato le disposizioni in materia di isolamento mantenendo contatti con numerose persone sia nel contesto del funerale che del viaggio dalla capitale alla cittadina di San Nicolas dove si sono svolte le esequie. (segue) (Abu)