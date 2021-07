Cile: Covid, rilevati dieci nuovi casi della variante Delta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile propagazione della nuova variante del coronavirus preoccupa le autorità del Cile che nelle ultime settimane hanno considerato l'ipotesi di iniziare a somministrare una terza dose di vaccino alla popolazione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.906 nuovi casi, un numero che conferma la tendenza al ribasso registrata nelle ultime settimane e che rappresenta un calo del 40 per cento in due settimane. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 1.582.391, con 18.027 casi attivi ad oggi. Il numero delle vittime dell'infezione Covid-19 è di 122 nelle ultime 24 ore e 33.636 dall'inizio della pandemia. Sul fronte della vaccinazione i dati ufficiali parlano di un 73 per cento della popolazione già immunizzato con le due dosi ed un 80 per cento con una sola dose. (Abu)