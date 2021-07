© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) comunica che, dopo 13 anni in cui ha ricoperto diversi ruoli, Davide Colaccino lascia l’incarico di direttore degli Affari istituzionali comunicazione e sostenibilità per intraprendere nuove iniziative professionali. Lo rende noto Cdp in un comunicato stampa. La società esprime il proprio ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, formulando i migliori auguri.(Com)