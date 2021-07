Roma 2021: Gualtieri, Caudo assessore? Tutti partecipanti primarie avranno ruolo in squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Giovanni Caudo, arrivato secondo alle primarie, farà l'assessore? Non è il momento di parlare degli assessori. Certamente tutti quelli che hanno partecipato alle primarie saranno parte integrante della squadra". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione della partecipazione alla Festa dell'Unità alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. "Caudo sta lavorando a una lista, ne sono contento. Vedremo che configurazione avrà. Siamo stati in competizione alle primarie e ora siamo tutti uniti per rilanciare la città", ha concluso.(Rer)