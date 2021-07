Roma 2021: Gualtieri, centrosinistra in crescita, favoriti su Raggi per arrivo a ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sento che siamo in crescita. I miei manifesti sono da poco in giro per la città. Sentiamo il vento che sta andando in una buona direzione. Pensiamo di essere favoriti" rispetto alla sindaca uscente M5s, Virginia Raggi, per l'arrivo "al ballottaggio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione della partecipazione alla Festa dell'Unità alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. "Se non arrivassi al ballottaggio e ci arrivasse Raggi? Penso che i romani e le romane vogliano voltare pagina - ha aggiunto -, è normale che un sindaco uscente abbia un consenso ma il suo, dopo le polemiche sulla ricandidatura, è basso. Per noi non c'è lo scenario per cui non andiamo noi al ballotaggio". (Rer)