Rai: Rsu Teatro Opera Roma, Fuortes a viale Mazzini? Per noi si chiude periodo più buio

- "Fuortes Ad Rai? Libiamo ne' lieti calici! Se la notizia fosse confermata si chiuderebbe il periodo più buio del Teatro dell'Opera di Roma Capitale". Così in una nota la Rsu del teatro dell'Opera di Roma. Che ha aggiunto: "La parabola Fuortes, cominciata con il tentativo di licenziamento illegittimo di coro e orchestra e continuata con la più rigida chiusura del dialogo con i sindacati, che ne hanno sempre denunciato la opacità gestionale, si chiuderebbe con la sua recente proposta di dotazione organica - avallata dalla sindaca presidente Raggi - ritenuta dai lavoratori del tutto inadeguata e che di fatto allontana anni luce il Teatro dell'Opera di Roma dai Teatri delle altre capitali europee". La Rsu ha concluso la sua nota: "Basti pensare, per rimanere in casa nostra, che a fronte dei 522 dipendenti a tempo indeterminato proposti da Fuortes, La Scala ha appena approvato una pianta organica che ne prevede 905. Auspichiamo dunque, qualora la nomina fosse ratificata, l'apertura di un serio confronto con il sindacato per definire il futuro di quello che è deve rimanere il Teatro dell'Opera della Capitale d'Italia".(Ren)