M5s: Casalino, ci sono tutte le condizioni per pace Grillo-Conte

- In merito alla frattura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte "credo ci siano tutte le condizioni per una pace, secondo me sì. Succede che presi da momenti così, di misunderstanding, ma poi basta chiarirsi". Lo ha detto Rocco Casalino, già portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Stasera Italia News" in onda questa sera su Rete4. Casalino ha chiarito di non essere "il portavoce di nessuno" al momento, ma non ha escluso di tornare ad esserlo "nel 2023" e su un possibile ritorno di Conte a palazzo Chigi, ha chiosato: "Ecco, quella sarebbe una possibilità". (Rin)