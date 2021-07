Campidoglio: convocata Assemblea capitolina straordinaria sui rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seduta straordinaria dell'assemblea capitolina sull'emergenza rifiuti a Roma è stata convocata per mercoledì 14 luglio dalle 14 alle 19. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi e che ha convocato anche due sedute ordinarie per martedì 13 e giovedì 15 luglio dalle 14 alle 19. Tra gli atti all'ordine dei lavori delle sedute ordinarie anche la revoca in autotutela dell'interesse pubblico sull'area di Tor di Valle dove avrebbe dovuto sorgere lo stadio della As Roma e la controproposta sullo stesso tema della consigliera del Psi, ex M5s, Cristina Grancio (Rer)