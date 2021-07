Calcio: Raggi, due dei migliori allenatori d'Europa arrivati in città, Roma Capitale del calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma capitale del calcio. Due dei migliori allenatori d’Europa sono arrivati in città, due fuoriclasse dello sport: Maurizio Sarri alla Lazio e José Mourinho alla Roma. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per il primo è stata coniata una parola, il sarrismo, per descrivere il suo 'tipo' di calcio. Il secondo è semplicemte lo Special One. Sarà davvero emozionante seguire il campionato con le squadre della città pronte a dare spettacolo. Saranno appuntamenti imperdibili per tutti i tifosi. E quest’anno la sfida sarà ancora più avvincente. Buon lavoro a tutti", conclude. (Rer)