G20: ministri delle Finanze a Venezia, si va verso accordo su tassazione minima globale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è proprio sulla prevenzione di future pandemie che si è incentrato il rapporto presentato oggi dal G20 High Level Independent Panel (Hlip) per il finanziamento di beni comuni globali per la risposta alle crisi pandemiche, che ha stimato in 75 miliardi di dollari (in cinque anni) il minimo di investimenti pubblici aggiuntivi necessari per prevenire e rafforzare la capacità di risposta a potenziali nuove pandemie. “Nelle prossime settimane convocheremo un gruppo di esperti dei ministeri delle Finanze e della Salute del G20 e delle organizzazioni internazionali interessate per rivedere le raccomandazioni e preparare un documento con azioni concrete da approvare nel vertice dei ministri della Salute, che avrà luogo poco prima di quello dei capi di Stato a Roma”, ha annunciato Franco durante la presentazione del documento. (Res)