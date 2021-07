Francia: aggressione nei pressi di un asilo a Marsiglia, una vittima e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo è stato ucciso e tre persone accoltellate nei pressi di un asilo a Marsiglia. E' quanto riferisce l'emittente televisiva "Bfmtv" citando fonti della polizia secondo cui il ragazzo, 18 anni, è stato ucciso da dei colpi di arma da fuoco nei pressi dell'XI arrondissement di Marsiglia. L'autore dell'aggressione sarebbe ancora in fuga e ricercato dalla polizia. Il fatto è avvenuto oggi intorno alle 17: la polizia è stata allertata in seguito alle segnalazioni di alcuni corpi di arma da fuoco uditi nei pressi di una scuola. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che un ragazzo di 18 era stato colpito al petto da dei colpi di pistola: il giovane morirà poco dopo a causa delle ferite riportate. Secondo quanto si apprende, l'aggressore in fuga sarebbe una persona nota alla polizia per alcuni precedenti per traffico di stupefacenti. I primi elementi delle indagini rivelano che sul posto sono accorse tre persone per soccorrere il ferito: subito dopo, tuttavia, anche loro sono state aggredite ma con un coltello e non è chiaro se dalla stesso aggressore che ha sparato al ragazzo. Al momento nessuna delle tre persone in questione è in pericolo di vita. (Frp)