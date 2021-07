Paraguay: presidente Abdo viaggia a Miami dopo ritrovamento corpi parenti della moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha sospeso tutte le attività ufficiali e viaggerà oggi a Miami, negli Stati Uniti. La decisione è stata presa dal presidente, segnala il quotidiano "La Nacion", dopo aver appreso del ritrovamento dei corpi dei familiari della moglie, Silvana Lopez Moreira, tra le vittime del crollo della palazzina di South Beach avvenuto il 24 giugno. Il ministero degli Esteri aveva confermato in precedenza che erano state identificate nel corso della notte tra giovedì e venerdì le salme della sorella minore di Moreira, del cognato, e del figlio della coppia, proprietari di un appartamento nell'edificio Champlain Towers. Il capo di Stato accompagnerà la moglie che era già stata a Miami nei giorni scorsi per seguire le ricerche dei familiari e che era tornata questa settimana in Paraguay. Ancora non è stato ritrovato invece il corpo della giovane Leidy Luna, che pure accompagnava la famiglia della sorella di Moreira. (segue) (Abu)