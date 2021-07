Sport: Spadafora (M5s), riforma in vigore primo gennaio 2023, punto di partenza per dignità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dello Sport "con un emendamento blitz di Forza Italia al Senato era stata prorogata al 'duemilamai'". Lo denuncia su Facebook l'ex ministro allo Sport e deputato del Movimento cinque stelle, Vincenzo Spadafora che spiega come oggi, in commissione Bilancio alla camera, sia stata approvata la riformulazione di un suo emendamento dopo una mediazione con la sottosegretaria Vezzali. "La riforma entrerà in vigore il primo gennaio 2023, ovvero entro questa legislatura. Abbiamo finalmente una scadenza certa entro cui prepararci", aggiunge. "Ora, insieme al governo, possiamo migliorarla e fare in modo che sia un’occasione di rilancio soprattutto per le società sportive già duramente colpite dal Covid", continua Spadafora per poi concludere: "Il percorso di rinnovamento vero del sistema sportivo italiano è ancora molto lungo, ma oggi abbiamo stabilito un punto di partenza per dare dignità e diritti ai lavoratori sportivi". (Rin)