Roma: domenica sera per bus, filobus e tram ultime corse alle 21

- Domenica 11 luglio, in occasione della finale degli Europei di calcio - su disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza - le ultime corse del servizio di superficie (bus, filobus e tram) e della ferrovia regionale Termini-Centocelle saranno alle 21 circa. ll servizio di superficie riprenderà con la rete notturna alle 3.30 circa. Invariato il servizio della metropolitana, seguirà l'orario prolungato programmato per la giornata dell'11 luglio con ultime corse dai capolinea all'1.30. Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sui canali della piattaforma informativa InfoAtac (Com)