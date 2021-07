Haiti: omicidio Moise, mercenari colombiani nel Paese già dai primi di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Colombia hanno identificato alcuni degli ex militari colombiani in ritiro accusati di avere partecipato all’assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise, segnalando che avrebbero lasciato la Colombia i primi di giugno. Secondo quanto dichiarato oggi dai vertici della Polizia in una conferenza stampa 13 delle persone identificate sono arrivate nella capitale haitiana Port-au-Prince via aerea dopo un transito di pochi giorni nella Repubblica Dominicana. Gli ex militari si trovavano quindi ad Haiti da circa un mese prima dell'attentato contro il presidente Moise, avvenuto nella notte del 7 luglio. Il direttore generale della Polizia Jorge Luis Vargas Valencia ha detto che gli ex militari sarebbero stati reclutati da quattro agenzie di sicurezza sulle quali si sta indagando. Vargas ha inoltre sottolineato che nessuna delle persone identificate era in servizio attivo, essendosi ritirate tra il 2018 e il 2020. Il generale ha aggiunto che è stata creata una squadra specializzata per indagare sui fatti e che un gruppo di alto livello si trasferirà ad Haiti per fornire sostegno alle indagini. La Polizia di Haiti parla di un totale di 28 mercenari stranieri coinvolti nell'assassinio di Moise, di cui 26 colombiani e due statunitensi si origine haitiana. Almeno 17 sono stati arrestati, di cui 11 all'interno dell'ambasciata di Taiwan. Secondo la polizia tre colombiani sono stati uccisi mentre altri otto sono in fuga.(Mec)