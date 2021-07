Ambiente: Gava su transizione ecologica, sfida anche aumentare Bandiere blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambiente "va preservato e tutelato, ma è il luogo dove dobbiamo vivere, creare lavoro e sviluppo: bisogna che evolva insieme a noi. Con la transizione ecologica vogliamo valorizzare le risorse naturali, a partire dal nostro mare, per aumentare la qualità della vita e, allo stesso tempo, promuovere uno sviluppo che sia davvero sostenibile". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, nel corso della cerimonia per la bandiera blu al comune di Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro "era già una località completa nella sua offerta turistica, oggi, con la bandiera blu, offre ancora maggiori garanzie. Dietro una bandiera blu c’è molto più lavoro di quanto sembri: non solo controlli periodici della qualità dell’acqua, efficienza della depurazione e servizi di salvataggio, ma anche un contesto urbano caratterizzato da un ciclo dei rifiuti che funziona con alte percentuali di raccolta differenziata e molto verde. La sfida - ha conclude - è fare in modo che la prossima estate possano innalzarsi più bandiere blu delle 201 di questa stagione".(Rin)