Sanità: Zampa (Pd), borse Medicina raddoppiano, svolta epocale

- Le 17.400 borse di specializzazione in Medicina finanziate dal governo, grazie al decreto firmato oggi dal ministro Speranza, "sono il segno di un cambiamento epocale. Il sistema sanitario nazionale e la formazione dei nostri medici sono al centro di una nuova politica di rilancio e di investimenti mai visti prima nella sanità pubblica". Lo afferma in una nota Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito democratico che aggiunge: "Ricordiamo tutti quando, in piena emergenza, non si trovavano medici anestesisti specializzati. Ora le borse di specializzazione raddoppiano, rispetto a due anni fa. Si è finalmente aperta una nuova stagione". (Com)