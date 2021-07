Cuba: L'Avana approva uso in emergenza Abdala, primo vaccino latinoamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino cubano contro il nuovo coronavirus, Abdala, ha ricevuto oggi il via libera all'uso in emergenza. Si tratta del primo vaccino contro la Covid-19 prodotto interamente in America Latina a ricevere questo tipo di riconoscimento. L'agenzia del farmaco dell'Avana (Cecmed) ha deciso "di autorizzare l'uso in emergenza al vaccino cubano Abdala, avendo confermato che soddisfa tutti i requisiti e parametri richiesti in quanto a qualità, sicurezza ed efficacia", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. Il vaccino sviluppato dal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (Cigb) ha mostrato un'efficacia nella prevenzione delle forme sintomatiche pari al 92,28 per cento. (Mec)