Italia-India: Di Maio co-presiede 21ma riunione Commissione economica mista (2)

- Il titolare della Farnesina ha segnalato come, nonostante la crisi del Covid-19, diverse aziende italiane abbiano continuato ad effettuare investimenti in alcuni settori strategici dell’economia indiana, quali l’automotive, la trasformazione alimentare e la transizione energetica. Un risultato raggiunto anche grazie ai nuovi strumenti istituzionali – Fast Track Mechanism e Piattaforma digitale permanente per la Cooperazione economica – messi in campo per facilitare l’accesso al mercato e gli investimenti. I due ministri hanno inoltre concordato di approfondire la cooperazione nel campo della trasformazione alimentare e di esplorare nuove opportunità anche nei settori del tessile e del cuoio, e a tale fine hanno deciso di istituire altrettanti gruppi di lavoro settoriali. I ministri Di Maio e Goyal hanno quindi convenuto sull’importanza di approfondire il partenariato italo-indiano e gli investimenti congiunti in Paesi terzi. (segue) (Inn)