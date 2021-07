Cile: Covid, imputata paziente zero della variante Delta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accusata avrebbe ripetutamente violato le disposizioni in materia di isolamento mantenendo contatti con numerose persone sia nel contesto del funerale che del viaggio dalla capitale alla cittadina di San Nicolas dove si sono svolte le esequie. Secondo quanto afferma la denuncia del pubblico ministero, oltre a partecipare al funerale con altre 20 persone la donna, insieme alla sorella ed al cognato "si sono detenute in una stazione di servizio, sono entrate in un locale dove hanno avuto contatti ravvicinati con persone al suo interno". Secondo l'ultimo bollettino delle autorità sanitarie nelle ultime 24 in Cile si sono registrati 3.193 nuovi casi e 40 decessi ed il 73 per cento della popolazione risulta già vaccinato. (Abu)