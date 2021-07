Difesa: Thyssenkrupp consegna un nuovo sottomarino alla Marina egiziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tedesca Thyssenkrupp Marine Systems ha consegnato oggi ufficialmente un nuovo sottomarino di classe 209/1400mod, denominato “S44”, alla Marina egiziana. Lo riferisce un comunicato della compagnia, secondo cui la cerimonia di consegna ha avuto luogo a Kiel, in Germania. Il contratto per la consegna di due primi sottomarini di classe 209/1400 mod è stato siglato nel 2011, mentre nel 2015 Il Cairo ha deciso di esercitare un’opzione per l’acquisto di due unità supplementari. Il primo mezzo è stato consegnato nel dicembre 2016, il secondo nell’agosto 2017 e il terzo nell’aprile 2020, mentre il quarto è il sottomarino consegnato oggi. Tutti e quattro i sommergibili potenzieranno le capacità di difesa e combattimento della difesa egiziana, realizzeranno la sicurezza marittima e proteggeranno le coste egiziane, come anche gli interessi economici tra il Mar Rosso e il Mediterraneo. Lungo 62 metri e con un diametro di circa 6,2 metri, il sottomarino può accogliere un equipaggio di 30 persone. “Vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte per il dialogo aperto e la cooperazione fiduciosa. Il successo non sarebbe stato possibile senza la professionalità e competenza dei nostri dipendenti, clienti e fornitori”, ha detto Rolf Wirtz, amministratore delegato di Thyssenkrupp Marine Systems. (Cae)