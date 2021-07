Monza: ai Musei Civici fino al 29 agosto arriva la mostra di Pina Sacconaghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha attraversato gran parte del XX secolo, il "secolo breve", restando sempre fedele a una visione profondamente spirituale dell'arte. Le opere di Pina Sacconaghi, classe 1906, scomparsa nel 1994, saranno ospitate negli spazi dei Musei Civici (via Teodolinda, 4) dal 9 luglio al 29 agosto. "Questa mostra era in programma diversi mesi fa, in occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa. Poi la pandemia ha reso impossibile organizzarla", spiega l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. "Adesso, finalmente, possiamo offrire ai cittadini un'occasione preziosa per scoprire o riscoprire un'artista monzese dotata di straordinario talento. Pina Sacconaghi è stata per tanti anni un punto di riferimento culturale per la città di Monza. Tutta la sua arte è all'insegna di una grande autonomia e di un forte temperamento, al di là dell'aspetto dolce e del carattere apparentemente mite. Queste caratteristiche fanno di Pina Sacconaghi un patrimonio della storia culturale della nostra città". L'arte come "esigenza spirituale". "La ricerca della spiritualità nell'arte", questo il titolo della mostra che ripercorre la vasta produzione artistica di Pina Sacconaghi. La sua pittura si concentra su pochi temi: i fiori, il paesaggio, i ritratti. Attorno a questi soggetti converge la sua visione sentimentale e intima della realtà. A chi gli chiedeva perché dipingesse, Pina Sacconaghi rispondeva così: "Direi per un'esigenza spirituale, per una passione innata, per un desiderio di comunicare agli altri l'emozione profonda che ha sempre suscitato in me il meraviglioso spettacolo della natura". (segue) (Com)