Monza: ai Musei Civici fino al 29 agosto arriva la mostra di Pina Sacconaghi (2)

- La mostra, curata da Giacomo Cazzaniga - pronipote di Pina Sacconaghi e storico dell'arte, in collaborazione con la galleria "Art Emisia" - propone una selezione di 34 dipinti realizzati tra gli anni Trenta e Settanta con tecniche diverse: acquarello, olio su tela e olio su tavola. Le opere, provenienti dalla collezione della famiglia Cazzaniga – Scotti, sono suddivise in quattro sezioni: "Fiori", "Paesaggi", "Ritratti" e "Corrispondenza Pina Sacconaghi - Anselmo Bucci. Pittori a Monza". La luce tenue e soffusa della sua pittura sembra fermare il tempo nella ricerca interiore di una dimensione eterna e immobile che governa ogni cosa, trasmettendo "quella bellezza che è propria di una poesia", lontana dal rumore degli avvenimenti e dall'insistenza delle tendenze artistiche. Un percorso pittorico e intimo che nasce nell'isolamento del suo Atelier monzese o di quello senese di San Gimignano, che ha influenzato in modo determinante la sua continua ricerca dei colori, della luce e soprattutto di una concezione totalmente spirituale dell'arte. La mostra potrà essere visitata fino a domenica 29 agosto nei seguenti orari: mercoledì dalle 15 alle 18; giovedì dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 23; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso alla mostra compreso nel biglietto del museo. (Com)