Usa-Russia: Biden a Putin, Mosca si impegni a contrastare criminali informatici

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo russo Vladimir Putin. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, i due leader hanno elogiato il lavoro congiunto delle rispettive delegazioni in seguito al vertice Usa-Russia che ha portato al rinnovo unanime dell'assistenza umanitaria transfrontaliera alla Siria oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente Biden ha anche parlato con Putin degli attacchi informatici ransomware (tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta) in corso da parte di criminali che sarebbero basati in Russia e che hanno colpito gli Stati Uniti e altri Paesi in tutto il mondo, riferisce la Casa Bianca. Biden ha sottolineato la necessità che la Russia agisca per interrompere le attività di tali gruppi hacker sottolineando il suo impegno a continuare a contrastare la minaccia rappresentata dal ransomware. Biden ha ribadito che gli Stati Uniti intraprenderanno tutte le azioni necessarie per difendere il proprio popolo e le proprie infrastrutture fondamentali di fronte a questa sfida. (Nys)