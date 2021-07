Giustizia: Magi, Turco e Sgarbi, riforma buon punto di partenza, archiviato progetto Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giungono pareri positivi da parte di diversi esponenti politici alla riforma della giustizia approvata ieri dal Consiglio dei ministri. Interpellati da "Agenzia Nova", sia Vittorio Sgarbi, parlamentare di Forza Italia, che Maurizio Turco e Riccardo Magi, rispettivamente segretario del Partito Radicale e di +Europa, hanno avuto parole di apprezzamento per la "mediazione" trovata in Cdm, soprattutto perché viene archiviata, di fatto, la riforma pensata dall’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante il governo Conte II. Secondo il segretario del Partito radicale, Maurizio Turco, il testo approvato ieri "è una buona inversione tendenza e un buon inizio per una riflessione che però non può fare a meno dei referendum, che restano un passaggio fondamentale della riforma". Di certo, secondo Turco, "aver cancellato l’idea di prescrizione di Bonafede è molto importante perché nonostante fosse un avvocato, vedeva la prescrizione come un favore nei confronti di qualcuno: i tempi del processo sono essenziali per la giustizia perché questo non può durare una vita". In sostanza, ha ribadito, "è un’inversione di tendenza rispetto alle politiche di questi anni perché c’è una volontà di riformare. Era necessario invertire la tendenza". (segue) (Rin)