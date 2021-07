Giustizia: Magi, Turco e Sgarbi, riforma buon punto di partenza, archiviato progetto Bonafede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere simile da parte dell’onorevole Vittorio Sgarbi, che ha parlato, di una riforma "ragionevole per i temi caldi, come la prescrizione che è stata portata ad una dimensione di garanzia. C’è una mediazione che ha una sua logica, mi sembra intelligente". Inoltre, ha voluto rimarcare come le esigenze garantiste "richieste da noi e dalla Cartabia abbiano prevalso su quelle giustizialiste. La riforma Bonafede è stata sterilizzata". In sostanza, "abbiamo una risposta intelligente del governo Draghi al mediocre governo Conte ed al prevalere di Bonafede". Nel dettaglio, Sgarbi ha poi sottolineato: "Aver previsto la sospensione della prescrizione per i reati di concussione e corruzione mi pare una cosa un po' 'modaiola' tipica dei Cinque stelle ma credo si potesse accettare". (segue) (Rin)