Difesa: ministro Guerini domani a Pioltello per inaugurare nuova sede Compagnia Carabinieri

- Domani mattina 10 luglio 2021 a Pioltello (Mi), alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d'armata Teo Luzi, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova Compagnia Carabinieri, che dall’attuale sede di Cassano d’Adda si trasferisce a Pioltello in via Francesca Morvillo 10. La nuova Compagnia sarà intitolata al brigadiere Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Giorgio Illuminoso, il quale il 26 gennaio 2009 ad Origgio (Va), “con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, avuta notizia di una rapina ai danni di un esercizio pubblico, unitamente ad altro militare non esitava ad attuare un controllo di una zona ad alto rischio per la presenza di numerosi pregiudicati. Intimato l’alt ad un veicolo sospetto, veniva vilmente travolto dal conducente del mezzo, riportando gravissime lesioni che ne causavano successivamente la morte. Fulgido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere spinti fino all’estremo sacrificio”. (Com)