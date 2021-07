Siria: aperta in Francia inchiesta su attacchi chimici del 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il polo "crimini contro l'umanità" del Tribunale di Parigi sta indagando da fine aprile sugli attacchi chimici effettuati nel 2013 in Siria e attribuiti al governo del presidente Bashar al Assad. Lo riferiscono i media francesi. L'inchiesta è scattata dopo una denuncia presentata da tre organizzazioni non governative: il centro siriano per i media e la libertà d'espressione (Scm), Open Society Justice initiative (Osji) e Syrian Archive. "Ci felicitiamo per l'apertura di questa istruzione", hanno fatto sapere i legali di Scm. (Frp)