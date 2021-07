Roma: Di Egidio (Iv), città brucia, altri tre cassonetti a fuoco al Tuscolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma brucia. Continuano le segnalazioni dei cittadini del Tuscolano preoccupati per la raffica di cassonetti andati a fuoco nelle ultime settimane al Quadraro e a Cinecittà. Proprio stamattina altri tre, a Via Scintu davanti all'ufficio di collocamento". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere e capogruppo di Italia Viva del Municipio Roma VII. "È intollerabile - ha continuato - che Roma sia tristemente diventata città record per cassonetti e autobus in fiamme. Ora rimozione immediata dei detriti carbonizzati per evitare che vengano abbandonati a cielo aperto per settimane, come è già successo troppe volte". "L'intervento dovrà essere davvero tempestivo, al fine di tutelare la salubrità pubblica e vista anche la presenza di scuole nelle vicinanze degli incendi. Dopo 5 anni di bugie e allarmi, ora è tempo della competenza, è ora di fare sul serio", conclude. (Com)