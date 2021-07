Spagna-Danimarca, incontro sottosegretari Ue, focus su relazioni bilaterali e agenda europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato spagnolo per l'Unione europea, Juan Gonzalez-Barba, ha ricevuto a Madrid l'omologo danese, Carsten Gronbech-Jensen. Nella revisione dell'agenda europea, entrambi hanno evidenziato il potenziale di cooperazione tra i due Paesi, leader in settori come le energie rinnovabili di fronte alla doppia transizione verde e digitale che migliorerà i fondi Next Generation Eu. I sottosegretari hanno hanno discusso i solidi progressi della campagna di vaccinazione in entrambi i paesi e dell'agenda europea che saranno discusse nei prossimi mesi come la situazione dello stato di diritto, l'attuazione dei fondi Next Generation Eu, le opportunità legate alla transizione verde e digitale, la riflessione sull'autonomia strategica, il negoziato del patto sulla migrazione e l'asilo, la ratifica dell'accordo commerciale con il Mercosur, l'allargamento dell'Ue e le relazioni con la Turchia. (Spm)