- Lunedì 12 luglio il trasporto pubblico romano sarà regolarmente in servizio. Il sindacato Faisa Cisal ha sospeso lo sciopero di 24 ore che era stato proclamato tra i lavoratori dell'Atac. Sempre lunedì saranno però a rischio i bus periferici della Roma Tpl per l'agitazione indetta dal sindacato Usb. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. (Com)