G20: Hlip, 75 miliardi in cinque anni per prevenire nuove pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 sarà con ogni probabilità precursore di future pandemie, a meno di investimenti e riforme tempestive in grado di rafforzare la capacità di risposta globale a catastrofi di questo tipo. È quanto si legge nel rapporto presentato oggi dal G20 High Level Independent Panel (Hlip) per il finanziamento di beni comuni globali per la risposta alle crisi pandemiche, nel quadro della due giorni tra i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali dei Venti in corso a Venezia. In particolare, il gruppo ha sottolineato la necessità di un incremento di almeno 75 miliardi – nei prossimi cinque anni, o in alternativa 15 miliardi l’anno – in termini di finanziamenti pubblici, al fine di colmare i problemi principali nella prevenzione e nel contrasto alle pandemie. “Gli attuali livelli di spesa vanno almeno raddoppiati”, si legge nel rapporto, che individua gap più significativi nel monitoraggio delle malattie infettive; nella resilienza dei sistemi sanitari nazionali; nella capacità globale di fornire vaccini e altre contromisure di natura medica; e nella governance mondiale. “Il rischio di future pandemie si ridurrà significativamente se saremo in grado di risolvere questi problemi”, si legge nel documento. Gli investimenti richiesti, prosegue lo Hlip, sono “maggiori di quanto la comunità internazionale sia disposta a spendere, ma insignificanti rispetto al costo di un’altra potenziale pandemia”. (Res)