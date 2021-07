Omofobia: De Corato, ddl Zan legge liberticida e ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza in Lombardia Riccardo De Corato, sarà presente ai gazebo di Fd'I per raccogliere le firme contro il ddl Zan e per il blocco navale. "Il ddl Zan- afferma De Corato- è una legge liberticida e ideologica che intende promuovere già nelle scuole le tesi gender per indottrinare i bambini e impedire ai genitori la libertà educativa. Si afferma l'esistenza di una 'fluidità di genere' dove madre e padre vengono sostituti da genitore 1 e genitore 2 in nome della non discriminazione. Eppure ricordo che le discriminazioni, comprese quelle per il sesso e l'orientamento sessuale, e i reati che ne conseguono, sono già puniti dal nostro codice penale, mentre introdurre il nuovo ddl significa in realtà alimentare un cambiamento che porti a stravolgimenti della famiglia naturale come la maternità surrogata o l'adozione per le coppie omosessuali. Inoltre, il ddl Zan punta a punire chi dissente da questo pensiero unico, mettendo un bavaglio a chi non si piega all'ideologia gender". "Da inizio anno ad oggi, secondo i dati del ministero dell'Interno, sono sbarcati in Italia quasi 23mila clandestini. Un numero già elevato che risulta ancor più grande se confrontato con quelli riguardanti lo stesso periodo nei due anni precedenti: 3.153 nel 2019 e 7.692 nel 2020. Nelle strutture della Lombardia è ospitato il 13 per cento dei richiedenti asilo ed è per questo la regione col maggior numero di asilanti. Inoltre, sul territorio regionale contiamo, secondo i dati di Orim e Polis oltre 110mila irregolari, quasi 50mila dei quali solo a Milano. È ora di dire basta una volta per tutte all'immigrazione clandestina, fermando gli scafisti e tutte le organizzazioni non governative che speculano sulla pelle dei migranti. Oltre alla raccolta firme ai gazebo, continua anche la mia petizione online", dichiara De Corato in merito agli sbarchi. (Com)