Roma 2021: Michetti al Municipio XIV, centrodestra ha grande squadra in territori, la valorizzeremo

- "Da quando sono stato candidato ho scoperto di avere una grandissima squadra, la nostra coalizione è quella che è più presente nei territori e si fa parte dirigente per risolvere i problemi. Abbiamo una grande squadra di persone che si candida in questo municipio" e i rappresentanti territoriali "saranno gli assi portanti dell'amministrazione pubblica se noi dovessimo conquistare il Campidoglio e ce la metteremo tutta per riuscirci". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in occasione della partecipazione all'evento "Roma città sostenibile" nel parco ciclopedonale di viale dei Monfortani al Municipio XIV. "Cercheremo di fare in modo che l'asse virtuoso pubblico-privato agisca al meglio nell'interesse del cittadino. E di avere una Roma più sicura, più pulita ed efficiente", ha concluso. (Rer)