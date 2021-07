Usa-Russia: inviato statunitense all’Onu, risoluzione su Siria rilancia nostre relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti considerano l’adozione unanime della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che estende per sei mesi, rinnovabili per altri sei, le consegne umanitarie transfrontaliere nella Siria nordoccidentale come “un momento importante nelle relazioni con la Russia”. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa la rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Onu, Linda Thomas-Greenfield. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato oggi all’unanimità una risoluzione che prolunga per sei mesi, rinnovabili per altri sei, il meccanismo dell’assistenza umanitaria transfrontaliera attraverso il valico di confine di Bab al Hawa, nel nord della Siria, in scadenza domani. La risoluzione è il risultato di un compromesso tra due bozze concorrenti, una presentata dall’Irlanda e dalla Norvegia e l’altra proposta dalla Russia, ed è stata redatta con il contributo degli Stati Uniti. La risoluzione prevede una proroga supplementare di sei mesi, ovvero fino al 10 luglio 2022, a condizione che venga pubblicato un rapporto del Segretario generale che ponga l’accento sulla “trasparenza delle operazioni” e sui “progressi sull’accesso attraverso le linee del fronte, per rispondere ai bisogni umanitari”. "Quanto avvenuto è certamente un momento importante nella storia delle relazioni tra Washington e Mosca e mostra ciò che possiamo fare con i russi se lavoriamo con loro a livello diplomatico su obiettivi comuni", ha dichiarato la Thomas-Greenfield. "E non vedo l'ora di cercare altre opportunità per lavorare con i russi su questioni di interesse comune per i nostri due governi". Anche il rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite Vassily Nebenzia ha descritto l'adozione della risoluzione come un punto di svolta nelle relazioni Usa-Russia. "Speriamo che possa essere il punto di svolta e che dimostri che possiamo collaborare quando c'è la volontà", ha dichiarato Nebenzia. (Res)