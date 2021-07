Recovery: Brunetta, basta decreti scritti in "mandarino", semplifichiamo il linguaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr "è stato scritto spesso di notte in call con la Commissione europea, concordando parola per parola. Conoscevano i nostri mali meglio di noi. Dal Piano sono venuti fuori i primi decreti su semplificazione e reclutamento. È vero, però, che sono ancora scritti in 'mandarino', il linguaggio della Gazzetta ufficiale". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo in videocollegamento al 50mo Convegno nazionale Giovani imprenditori di Confindustria. "Ecco perché sto lavorando per scrivere gli stessi decreti in un linguaggio finalmente comprensibile per tutti, perché siano leggibili da qualsiasi famiglia, qualsiasi imprenditore, qualsiasi artigiano. Anche questo è un modo per cambiare il Paese", ha aggiunto. (Rin)