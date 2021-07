Stadio Roma: Grancio (Psi), delibera annullamento al prossimo ordine dei lavori dell'aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda stadio va chiusa con l'Annullamento dell'Interesse Pubblico, per questo ho fatto inserire le delibera al prossimo Ordine dei Lavori dell'aula durate la Conferenza dei Presidenti d'aula di oggi". Così, in una nota, Cristina Grancio, capogruppo del Partito socialista Italiano in Assemblea Capitolina, sullo questione dello stadio di Tor di Valle. "Si ritiri dalla discussione la proposta di delibera di revoca dell'Interesse Pubblico dello stadio che rischia di diventare un regalo, ancora più certo dopo gli ultimi accadimenti del cambio di proprietà, per Eurnova/Vitek che con una facilissima azione legale risarcitoria metterebbe in crisi i già sofferenti bilanci di Roma Capitale", conclude. (Com)