Rai: Morelli, Fuertes? Scelta che sorprende

- "Da mesi attendiamo nomi di caratura internazionale, con esperienze nel broadcasting televisivo, e invece ci ritroviamo un esponente dei Palazzi romani uscito dalla segreteria di partito. Una scelta sorprendente che non valorizza le risorse interne. Ora servirà recuperare per cercare di dare all'azienda un futuro che parli di digitalizzazione, accordi internazionali e sviluppo, affinché il canone degli italiani diventi un investimento per il Paese e non per il Pd". Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, capo dipartimento Telecomunicazioni Lega e viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. (Com)