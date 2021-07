Migranti: Lamorgese, serve salto di qualità in approccio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato insieme al commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson, al Forum dedicato dalla Commissione europea ai programmi comunitari di reinsediamento dei migranti, alle evacuazioni umanitarie e ai corridoi umanitari. All’incontro - si legge in una nota del Viminale - hanno preso parte anche il ministro dell’Interno sloveno, Ales Hojs, il segretario di Stato per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, il ministro dell’Immigrazione Rifugiati e Cittadinanza del Canada, Marco Mendicino, il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni, Antonio Vitorino, l’Alto commissario Unhcr, Filippo Grandi, e il direttore esecutivo Easo, Nina Gregori. "Per quanto riguarda l’impegno italiano - ha detto la responsabile del Viminale - dal 2015, nel quadro dello schema europeo di reinsediamento, abbiamo accolto 2.510 rifugiati da Giordania, Libano, Libia, Siria, Sudan e Turchia. Mentre, per quanto concerne i programmi nazionali, l’Italia, in collaborazione con l’Unhcr, ha curato il trasferimento di 913 persone provenienti dai centri libici e ha promosso i cosiddetti corridoi umanitari che ci hanno consentito di accogliere 2.931 persone, prevalentemente cittadini siriani". (segue) (Com)