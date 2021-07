Migranti: Lamorgese, serve salto di qualità in approccio Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di recente - ha spiegato il ministro Lamorgese - abbiamo sottoscritto un protocollo che prevede la realizzazione, sempre con il supporto dell’Unhcr, di un nuovo programma per l’arrivo di 500 persone dalla Libia. A questo si aggiunge un ulteriore protocollo sottoscritto nel 2020 con la Comunità di Sant’Egidio per l’apertura di corridoi dalla Grecia in favore di richiedenti asilo e in particolare di soggetti fragili: dei 300 trasferimenti previsti, 67 sono già stati effettuati". "Questi numeri - ha concluso la ministra dell’Interno - sono ancora insufficienti per far fronte alla crescente necessità di protezione umanitaria. Ci sono, quindi, forti margini di miglioramento. Ma non possiamo sottovalutare che l’impegno all’accoglienza deve essere sempre calibrato con la situazione interna che ciascun Stato deve affrontare non solo per l’esame delle domande di asilo presentate sul proprio territorio ma anche per la gestione degli immigrati irregolari in attesa di rimpatrio. Una situazione ben conosciuta dall’Italia che assorbe la maggior parte delle risorse umane e strumentali, altrimenti indirizzabili anche per rafforzare i progetti di reinsediamento. Proprio per queste ragioni - ha concluso Lamorgese - è necessario un salto di qualità nell’approccio europeo all’immigrazione, con un ruolo maggiore nella dimensione esterna anche attraverso la realizzazione di partenariati con i principali Paesi di origine e di transito dei flussi". (Com)